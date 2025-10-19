X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মতিঝিলে পালক ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে অটোচালক নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৬আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৬
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুল কোমর গলিতে পারিবারিক বিরোধের জেরে পালক ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বুলবুল আহমেদ রুবেল (৩৩) নামে এক অটোচালক নিহত হয়েছেন।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রুবেলকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইসলামী হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

নিহতের ছেলে আলিফ আহমেদ অনিক জানান, তার বাবা মূলত মুন্সিগঞ্জে থাকতেন। ফকিরাপুল কোমর গলির বাসায় দাদি, ছোট চাচা ও অভিযুক্ত পালক চাচা রনি (৩৫) থাকতেন।

তিনি বলেন, রনি ছোটোবেলায় দাদি তাকে পালক নেন। সে নেশা করতো, প্রায়ই বাসায় ঝগড়া করতো, এমনকি দাদির গায়েও হাত তুলতো।

অনিক আরও জানান, সকালে তার খালা পপি আক্তার কিস্তির টাকা তোলার বিষয়ে দাদির সঙ্গে কথা বলতে ফকিরাপুলের বাসায় আসেন। এ নিয়ে পালক চাচা রনির সঙ্গে ঝগড়া হয়। বিষয়টি জানার পর বিকালে আমার বাবা-মা মুন্সিগঞ্জ থেকে বাসায় আসেন। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে রনির আবার কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে রনি ছুরি দিয়ে বাবার বুক ও হাতে আঘাত করে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রুবেল মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার যশলং গ্রামের মৃত আজিজ ভুঁইয়ার ছেলে। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে নিজেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন।

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালনিহতআহত
সম্পর্কিত
শিয়ালবাড়িতে আগুন: ১৬ মরদেহের ১৪টি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর
পুরান ঢাকায় জবি ছাত্রদল নেতার মরদেহ উদ্ধার
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
মীরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ জনের মৃত্যু
মীরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ জনের মৃত্যু
নির্যাতনের মামলা সাবেক স্ত্রীর, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিচার চান প্রবাসী
নির্যাতনের মামলা সাবেক স্ত্রীর, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিচার চান প্রবাসী
বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ কত?
বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ কত?
সানায় জাতিসংঘের ২০ কর্মীকে আটক করলো হুথি বিদ্রোহীরা
সানায় জাতিসংঘের ২০ কর্মীকে আটক করলো হুথি বিদ্রোহীরা
সর্বাধিক পঠিত
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media