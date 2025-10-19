মতিঝিলে পালক ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে অটোচালক নিহত

রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুল কোমর গলিতে পারিবারিক বিরোধের জেরে পালক ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বুলবুল আহমেদ রুবেল (৩৩) নামে এক অটোচালক নিহত হয়েছেন।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রুবেলকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইসলামী হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
নিহতের ছেলে আলিফ আহমেদ অনিক জানান, তার বাবা মূলত মুন্সিগঞ্জে থাকতেন। ফকিরাপুল কোমর গলির বাসায় দাদি, ছোট চাচা ও অভিযুক্ত পালক চাচা রনি (৩৫) থাকতেন।
তিনি বলেন, রনি ছোটোবেলায় দাদি তাকে পালক নেন। সে নেশা করতো, প্রায়ই বাসায় ঝগড়া করতো, এমনকি দাদির গায়েও হাত তুলতো।
অনিক আরও জানান, সকালে তার খালা পপি আক্তার কিস্তির টাকা তোলার বিষয়ে দাদির সঙ্গে কথা বলতে ফকিরাপুলের বাসায় আসেন। এ নিয়ে পালক চাচা রনির সঙ্গে ঝগড়া হয়। বিষয়টি জানার পর বিকালে আমার বাবা-মা মুন্সিগঞ্জ থেকে বাসায় আসেন। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে রনির আবার কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে রনি ছুরি দিয়ে বাবার বুক ও হাতে আঘাত করে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রুবেল মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার যশলং গ্রামের মৃত আজিজ ভুঁইয়ার ছেলে। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে নিজেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন।