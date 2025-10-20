X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৪আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৪
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাব এলাকায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রুমান (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।

রুমান দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মুসলিমনগর গ্রামের মো. সানির ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক শোরুমের কর্মচারী ছিলেন।

নিহতের বাবা মো. সানি জানান, রবিবার রাত ১১টার দিকে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে কালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাব এলাকায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত রুমানের পথরোধ করে। পরে তার বুকে ও ডান পায়ে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রুমানকে প্রথম দেখতে পান তার এক সহকর্মী। খবর পেয়ে রুমানকে উদ্ধার করে প্রথমে মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে রাত ১টা ২০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মো. ফারুক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

