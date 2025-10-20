X
রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯
রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার/কোলাজ

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আরও সাতজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (২০ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রবিবার (১৯ অক্টোবর) ও সোমবার পৃথক অভিযান চালিয়ে রাজধানীর মিরপুর, আজিমপুর, ভাটারা ও বাড্ডাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সাতজন হলেন— দারুস সালাম থানার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সাইমন ইসলাম রনি (৪২), সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লার সহযোগী ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য মো. রুবেল পেদা (৩০), পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. তারিকুল ইসলাম চৌধুরী তাপস (৩০), নাজিরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মো. জানে আলম চৌধুরী ঠান্ডু (৩২), ভাণ্ডারিয়া উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ঈশান শিকদার মিরাজ (২৬), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মেহারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আল হেলাল (৪৭) ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী মো. মোরশেদ আলম মুন্না (২৮)।

ডিএমপি জানায়, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মিরপুর ১২ এলাকার রূপনগর থেকে সাইমন ইসলাম রনি ও রুবেল পেদাকে গ্রেফতার করে ডিবি মিরপুর বিভাগের মিরপুর জোনাল টিম। এছাড়া সোমবার ভোররাতে মিরপুর কাজীপাড়া এলাকা থেকে তারিকুল ইসলাম চৌধুরী তাপস ও জানে আলম চৌধুরী ঠান্ডুকে গ্রেফতার করে একই বিভাগের আরেকটি দল। রবিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে আজিমপুর এলাকা থেকে ডিবি রমনা বিভাগের ধানমন্ডি জোনাল টিম গ্রেফতার করে ঈশান শিকদার মিরাজকে। একই রাতে ভাটারা থেকে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি দল মো. আল হেলালকে এবং বাড্ডার ময়নারবাগ এলাকা থেকে ডিবি গুলশান বিভাগের টিম গ্রেফতার করে মো. মোরশেদ আলম মুন্নাকে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ।

আওয়ামী লীগরাজধানীগ্রেফতারডিবি
