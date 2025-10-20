X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
রাজধানীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সিআইডি সদস্য আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৮আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৮
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রাসেল মিয়া (৩১) নামে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) এক সদস্য আহত হয়েছেন।

সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত রাসেল মিয়া জানান, তিনি সিআইডিতে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত। তার বাসা কদমতলীর রইসনগর এলাকায়। সোমবার সকালে ফায়ারিং প্রশিক্ষণে অংশ নিতে মোটরসাইকেলে করে মালিবাগের সিআইডি কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন। পথে রায়েরবাগ এলাকায় পৌঁছালে ৩-৪ জন ছিনতাইকারী তার মোটরসাইকেলের গতিরোধ করেন। এ সময় ছিনতাইকারীরা মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে চাইলে তিনি বাধা দেন। এতে ছিনতাইকারীরা তার বাম হাতে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেকে পাঠানো হয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সকালে সিআইডির এক সদস্যকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তার বাম হাতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।’

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন: রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী
তৌহিদ আফ্রিদি-সোলেয়মান সেলিমের সঙ্গে দেখা হলো সাথী ও হাজী সেলিমের
‘বিএনপি-জামায়াত ভাই ভাই, এ মাটিতে যেন আর ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্ত না ঝরে’
জুলাই আন্দোলনে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
