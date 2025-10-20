X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
তৌহিদ আফ্রিদি ও তার বাবাসহ নতুন মামলায় গ্রেফতার ৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪০
আদালতে তোলা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর তিন থানার পৃথক মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি ও তার বাবা মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীসহ নতুন মামলায় চারজনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২০ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিএম ফারহান ইশতিয়াকের আদালত তাদের গ্রেফতার দেখান।

অপর আসামিরা হলে- জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া টিপু ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মো. ফোরকান হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ অক্টোবর বিএনপি কর্মী মাহফুজ হোসেন শ্রাবণ হত্যা মামলায় নাসির উদ্দিনকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মিরপুর থানার পরিদর্শক সাজ্জাদ রোমেন। ১৯ অক্টোবর বাড্ডা থানার দুর্জয় আহমেদ হত্যাচেষ্টা মামলায় নাসির উদ্দিন সাথী ও তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক গোলাম কিবরিয়া খান। ১৩ অক্টোবর গোলাম কিবরিয়া ও ফোরকানকে শেরে বাংলা নগর থানার হত্যা চেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শেরে বাংলা নগর থানার উপ-পরিদর্শক মো. নাসির উদ্দিন। ওই দিনগুলোতে শুনানির জন্য আদালত আজকের দিন ধার্য করেন। পরে আজ তাদের আদালত হাজির করা হয়। পরে আদালত আবেদনগুলো মঞ্জুর করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট আন্দোলনে অংশ নেন মাহফুজ আলম শ্রাবণ (২১)। পরে কয়েকটি গুলি তার ডান পাশের কোমর ছিদ্র করে বের হয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গত ২০ এপ্রিল নিহতের ভাই মোস্তাফিজুর রহমান বাপ্পী হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলনের সময় ২০ জুলাই দুর্জয় মধ্যবাড্ডার ইউলুপ এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেয়। তাদের ওপর হামলা, গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাকে মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে চলে যায়। পথচারী লোকজন তাকে এ এম জেড হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় গত বছরের ২০ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের নামে বাড্ডা মামলা করেন দুর্জয়।

আদালততৌহিদ আফ্রিদিমামলাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
