সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
বিইউপি ছাত্রীকে ধর্ষণ: প্রধান আসামি সোহেল রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩০
সোহেল রোজারিও/ বাংলা ট্রিবিউন

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে সাভার মডেল থানায় করা মামলায় সোহেল রোজারিও’র তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২০ অক্টোবর) ঢাকার অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম মহিউদ্দিন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

ঢাকা জেলার পুলিশ পরিদর্শক মো. কামাল উদ্দিন জানান, এ দিন তাকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মো. আব্দুল ওয়াহাব সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ দিন আসামিপক্ষে কোনও আইনজীবী ছিলেন না।

এর আগে রবিবার এই মামলায় তার সহযোগী আসামি মিঠু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

গত ১৬ অক্টোবর ভুক্তভোগী ছাত্রী বাদী হয়ে সাভার মডেল থানার ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। এতে আসামি করা হয় সাভারের সোহেল রোজারিও, বিপ্লব রোজারিও ও মিঠু বিশ্বাসকে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী ওই তরুণী সাভারে এক ছাত্রকে প্রাইভেট পড়ানোর পর বাসায় ফেরেন। কিন্তু এসে দেখেন বাসা তালাবদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তার মা বাসায় তালা দিয়ে পাশের এক চা দোকানির কাছে চাবি রেখে গেছেন। পরে তিনি দোকান থেকে চাবি নিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে সোহেল রোজারিও ওই তরুণীকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সোহেলের সঙ্গে অন্য দুই আসামির দেখা হয়। এরপর তারা ওই তরুণীকে অনুসরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন সোহেল। এ ঘটনায় সহযোগিতা করেন অন্য দুই আসামি। ধর্ষণের পর সোহেল ঘটনা কাউকে জানালে তাকে হত্যার হুমকি প্রদান করেন।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
ধর্ষণআদালতমামলা
