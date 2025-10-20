আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক অনিয়ম উদঘাটন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সাম্প্রতিক সংস্কার উদ্যোগের আওতায় নিজস্ব বিশেষ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নোয়াখালী ও সেনবাগ শাখায় প্রায় ১১ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের প্রাথমিক তথ্য উদঘাটন করেছে। এ ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দুটি বিশেষ অডিট টিম গঠন করেছে, যারা বর্তমানে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে কাজ করছে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দফতরে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বাহিনীর মহাপরিচালক ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, “আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক মূলত তৃণমূল আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও অতীতে সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি— সুশাসন, স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংকটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব।”
মহাপরিচালক জানান, অতীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল মনিটরিং ও অডিট তদারকিতে ঘাটতি ছিল, যা এখন কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) প্রবর্তনের মাধ্যমে দূর করা হচ্ছে। তিনি বলেন, “এই ডিজিটাল রূপান্তরের ফলে ভবিষ্যতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যাংকের সুবিধা অনৈতিকভাবে ভোগ করতে পারবে না।”
তিনি আরও বলেন, “কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে এখন সততা, দক্ষতা ও আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষায় অবদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।”
মেজর জেনারেল সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, “দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের মাধ্যমে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক একটি সুশাসনভিত্তিক, জনগণের আস্থাভাজন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। ইতোমধ্যে বাহিনীর অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে যুক্ত করার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।”
ব্যাংক সূত্র জানায়, ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বর্তমানে দেশের ২৫৯টি শাখার মাধ্যমে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে কাজ করছে। ব্যাংকটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের ভিত্তিতে একটি আধুনিক ও দক্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর মোফাজ্জল হোসেনসহ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা।