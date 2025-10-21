X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সাংবিধানিক রীতিনীতির ভুল প্রয়োগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল হয়’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫
শুনানি শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ড. শরিফ ভূঁইয়া/বাংলা ট্রিবিউন

‘সাংবিধানিক রীতিনীতির ভুল প্রয়োগের কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করেছেন বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সেই রায়ে দেশের বাস্তবতা বিবেচনা করা হয়নি। যার কারণে তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে একতরফা। এক হাজার মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। আশা করি শুনানির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসবে।’

এসব কথা বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ড. শরিফ ভূঁইয়া। তিনি জানান এ মামলার রিভিউ শুনানি বুধবারের (২২ অক্টোবর) মধ্যে শেষ হতে পারে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ আবেদনের প্রথম দিনের শুনানি শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কারিশমা জাহানসহ অন্যান্য আইনজীবীরা।

ড. শরিফ ভূঁইয়া জানান, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেহেতু বিশেষ সাংবিধানিক আদেশে গঠন হয়েছে, তাই আগামী সংসদ নির্বাচন হবে এ সরকারের অধীনে। আর পরবর্তী সংসদ নির্বাচন করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কারণ আইন অনুযায়ী সংসদ ভেঙে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ড. শরিফ বলেন, ‘ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ সব দলের সম্মতি ছিল। বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর ভিত্তিতেই আদালত এই আইন পাস হয়। অথচ বিগত দিনে এ ব্যাপারে কোনও ধরনের ব্যাখ্যা না দিয়েই এক ধরনের বায়বীয় আদেশে এ সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। সাড়ে ৭০০ পৃষ্ঠার এ রায় রায় ছিল অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়। আমরা মনে করি এটি ছিল দেশের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।’

তিনি বলেন, ‘বিচারপতি খায়রুল হক বলেছিলেন, অনির্বাচিত সরকার সাংবিধানিক নয়, তাই বাতিল করা হয়েছে। অথচ বিগত সরকারের অধীনে অনির্বাচিত অনেক উপদেষ্টা ছিলেন। যারা মন্ত্রী পদমর্যাদা থেকেও বেশি প্রভাব খাটিয়েছেন। অপরদিকে নির্বাচিত সরকারের অধীনে বিগত ১৪, ১৮ ও ২৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। সেই সময় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল না। গুম-খুন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকলে এমনটি হতো না।’

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
আদালতসংবিধানতত্ত্বাবধায়ক সরকার
সম্পর্কিত
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি ফের বুধবার
সর্বশেষ খবর
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস
৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস
সর্বাধিক পঠিত
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media