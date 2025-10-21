X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
শ্রীলঙ্কা প্রবেশের আগে পর্যটকদের ইটিএ বাধ্যতামূলক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২১
শ্রীলঙ্কার পতাকা

শ্রীলঙ্কা প্রবেশের আগে পর্যটকদের ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন (ইটিএ) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে দেশটির সরকার। গত ১৫ অক্টোবর থেকে এই ব্যবস্থা সব দেশের পর্যটক ও ব্যবসার উদ্দেশে ভ্রমণকারীদের জন্য প্রযোজ্য বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কার ইমিগ্রেশন বিভাগ। 

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ঢাকায় অবস্থিত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশন থেকে পুনরায় এই সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

হাইকমিশন থেকে পাঠানো নোটিশে জানানো হয়, গত ১৫ অক্টোবর থেকে যারা স্বল্প মেয়াদি অবস্থানের (পর্যটন ও ব্যবসা) জন্য শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করবেন তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে eta.gov.lk ইটিএ গ্রহণ করতে হবে।  

এছাড়া পারস্পরিক বা দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী, সেশেলস, মালদ্বীপ ও সিঙ্গাপুরের পাসপোর্টধারীদের ইটিএ ফি থেকে ছাড় দেওয়া হবে। চীন, ভারত, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও জাপানের পাসপোর্টধারীরা বিদ্যমান প্রবিধান অনুযায়ী বিনামূল্যে ইটিএ পাবেন।

ইমিগ্রেশন বিভাগের বরাত দিয়ে হাই কমিশন জানায়, ব্যবসায়িক কাজের উদ্দেশে ভ্রমণকারীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি উল্লেখিত দেশগুলো ছাড়া সব দেশের পাসপোর্টধারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আসন্ন পর্যটক মৌসুমে দ্রুততার সঙ্গে ইটিএ দ্রুততার সঙ্গে ইস্যু করার জন্য ইমিগ্রেশন বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও জানানো হয়।

মা মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে: ফরিদা আখতার
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল
সিএনজি অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপা, ব্যবসায়ী নিহত
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
