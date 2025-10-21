X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিইউপি ছাত্রীকে ধর্ষণ: আসামি বিপ্লব রোজারিও দুদিনের রিমান্ডে 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে সাভার মডেল থানার করা মামলায় গ্রেফতার বিপ্লব রোজারিও ওরফে তিলককে (৪০) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদিনের রিমান্ডের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) শুনানি শেষে ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভিক্টোরিয়া চাকমার আদালত এই আদেশ দেন।  

ঢাকা জেলার প্রসিকিউশন বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক মো. কামাল উদ্দিন জানান, আসামিকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক মো. আ. ওয়াহাব। আসামি পক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন, রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

আবেদনে বলা হয়, আসামি এই মামলার ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং আরেক আসামি সোহেল রোজারিও ভিকটিমকে তার বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করার সময় এই আসামিসহ তার সহযোগী মিঠু বিশ্বাস, সোহেল রোজারিও বাসার বাহিরে থেকে পাহারা দিয়ে ভিকটিমকে ধর্ষণে সহায়তা করে। ভিকটিমকে ঘটনার বিষয়ে কাউকে না জানানোর শর্তে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। এই আসামি আরও বেশ কিছু তথ্য দেন এবং অনেক তথ্য না দিয়ে কৌশলে এড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় মামলার তদন্তের স্বার্থে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করার জন্য বিপ্লব রোজারিও ওরফে তিলককে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড একান্ত প্রয়োজন।

এর আগে, গত ১৯ অক্টোবর এই মামলার সহযোগী আসামি মিঠু বিশ্বাসের দুদিন এবং গত ২০ অক্টোবর প্রধান আসামি সোহেল রোজারিও'র তিন দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী সাভারে এক ছাত্রকে প্রাইভেট পড়ানোর পর বাসায় ফেরেন। কিন্তু এসে দেখেন বাসা তালাবদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তার মা বাসায় তালা দিয়ে পাশের এক চা দোকানির কাছে চাবি রেখে গেছেন। পরে তিনি দোকান থেকে চাবি নিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে সোহেল রোজারিও তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সোহেলের সঙ্গে অন্য দুই আসামির দেখা হয়। এরপর তারা তাকে অনুসরণ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন সোহেল। এ ঘটনায় সহযোগিতা করেন অন্য দুই আসামি। ধর্ষণের পর সোহেল ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেন ওই তরুণী। 

এই ঘটনায় গত ১৬ অক্টোবর রাতে ভুক্তভোগী ছাত্রী তিন জনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সাভার থানায় মামলাটি দায়ের করেন। সাভারের সোহেল রোজারিও, বিপ্লব রোজারিও ও মিঠু বিশ্বাসকে আসামি করা হয়।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
ধর্ষণআদালতরিমান্ডমামলা
সম্পর্কিত
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
সালমান শাহর মৃত্যু২৯ বছর পর অপমৃত্যুর মামলাটি হলো হত্যা মামলা
সালমান শাহ হত্যা মামলা: ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
শিগগিরই হচ্ছে না ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
শিগগিরই হচ্ছে না ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
ভাড়া বাসা থেকে তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
ভাড়া বাসা থেকে তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media