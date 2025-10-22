X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
১৫ সেনা কর্মকর্তা নির্দোষ, অপরাধী হলে পালিয়ে যেতেন: আইনজীবী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৯আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৯
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে নির্দোষ দাবি করে আসামিপক্ষের আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘তারা অপরাধী হলে পালিয়ে যেতেন। যেমনটি শেখ হাসিনাসহ অন্যান্যরা পালিয়ে গেছেন।’

বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে বিগত সরকারের আমলে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় গ্রেফতার বর্তমান ও সাবেক ১৫ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। 

এম সারোয়ার হোসেন জানান, তাদের সাব জেলে রাখা হবে। তার দাবি, এসব কর্মকর্তারা কখনই গ্রেফতার ছিলেন না। তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তারা পালাননি। কারণ তারা হত্যা করেননি। যেমনটি আকবর, তারেক সিদ্দিকী ও মুজিব পালিয়েছেন। সাবেক এক আইজিপির রাজসাক্ষীতে জানা যায়, গুম- খুনে শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জড়িত ছিলেন। 

তিনি আরও বলেন, ‘ট্রাইব্যুনালে তারা বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্যই আত্মসমর্পণ করেছেন।’

বর্তমান কর্মকর্তারা এখনও বহাল আছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আদালত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’

আদালতআইনজীবীমানবতাবিরোধী অপরাধআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
