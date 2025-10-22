শাহজাহানপুরে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর শাহজাহানপুর থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর।
শাজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আফজাল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বুধবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে শাজাহানপুর থানার খিলগাঁও রেলগেটের পাশে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। উদ্ধার করে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ও বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হতে পারে তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে।
মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানান।