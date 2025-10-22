X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় দিবসে সড়ক নিরাপত্তা আইন দ্রুত প্রণয়নের দাবি তরুণদের

বাংলা ট্রিব্নি রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪
জাতীয় দিবসে সড়ক নিরাপত্তা আইন দ্রুত প্রণয়নের দাবি তরুণদের

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে ‘সড়ক নিরাপত্তা আইন’ দ্রুত প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন তরুণরা। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের সামনের সড়কে জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এ দাবি জানান আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের সদস্যরা।

এ বছর নবমবারের মতো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি’।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক ও জনপথ অধিদফতর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যৌথ আয়োজনে জাতীয় দিবসের র‌্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে তরুণরা বলেন, সড়কে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচের আলোকে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও এ বছরে মরোক্কতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে, বাংলাদেশ সরকার সড়কে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৭ সালের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নসহ ২০২৬ সালের মধ্যে গতিসীমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি তোলেন আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের তরুণরা।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সড়কে যত দুর্ঘটনা ঘটছে, এর বেশিরভাগই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। এর অন্যতম কারণ যানটির বেপরোয়া গতি। দুর্ঘটনার প্রায় ৪৩ শতাংশ মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে চালকের বেপরোয়া মনোভাব ও গতির কারণে ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই এ বছরের জাতীয় দিবসের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ণের পাশাপাশি গতিসীমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা দ্রুত প্রণয়ন করার জোর দাবি জানান তরুণরা।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে লাগবে ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, মিলবে ভাতা
মহাসড়কে দায়িত্ব পালনের সময় ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত
কুমিল্লার সড়কে ৯ মাসে ৫২৫ মৃত্যু, কাজে আসছে না ১৫২ কোটির ক্যামেরা
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media