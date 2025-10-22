X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় দুই তরুণের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় দুই তরুণের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ অক্টোবর) তাদের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) মৃতদেহ দুটি মধ্যে ধানমন্ডির লেক থেকে ভাসমান অজ্ঞাত পুরুষ (২৫) ও বনানী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত পুরুষ (২৩) এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরতর জখম ছিল। ঢাকাগামী রংপুর এক্সপ্রেসের চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। 

অপর দিকে, ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মাহমুদুল হাসান একই দিন সকালে ধানমন্ডির লেকের পানশি রেষ্টুরেন্টের পেছন থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত  একটি মরদেহ (২৫) উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশের ধারণা পানিতে পরে গিয়ে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি।

 

/এআইবি/আইএ/এপিএইচ/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
