X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফার্মগেটে সরকারি বিজ্ঞান কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭
ফার্মগেটে সরকারি বিজ্ঞান কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ

নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেটে সরকারি বিজ্ঞান কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করেন তারা।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) লড়ির চাপায় এই সড়কে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিহত হন। তার পরই নিরাপদ সড়কের দাবি তোলে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে– ফার্মগেটে সড়ক নিরাপদ রাখতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা; সড়কে স্পিড ব্রেকার, ল্যাম্প পোস্ট, লেন ডিভাইডার ও ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপন করা।

তারা বলেন, বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় এই পথে শিক্ষার্থীরা চলাচল করে। অটোরিকশার কারণেও এ পথে চলতে সমস্যা পোহাতে হয়। সড়কটি নিরাপদ রাখতে যেন যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী বলেন, অবৈধ দোকানের কারণে ফুটপাতে হাঁটা যায় না। আবার অটোরিকশার জন্য সড়কে নামা যায় না। তাই আমরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
অবরোধ
সম্পর্কিত
১০ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এক কারখানার পোশাকশ্রমিকদের
রবিবার জেলা পর্যায়ে মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা ‘জুলাইযোদ্ধাদের’
‘জুলাইযোদ্ধাদের’ ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ 
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media