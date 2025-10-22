X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিয়ানমার ও দুবাই থেকে চাল আমদানি করবে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৮আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৮
প্রতীকী ছবি

দুবাই ও মিয়ানমার থেকে এক লাখ টন চাল আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে মিয়ানমার থেকে ৫০ হাজার টন আতপ চাল এবং দুবাই থেকে ৫০ হাজার টন ‘নন বাসমতি সেদ্ধ চাল’ আমদানি করা হবে। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ও জিটুজি ভিত্তিতে আমদানি হবে এসব চাল। এতে মোট ব্যয় হবে ৪৪৬ কোটি ২৩ লাখ ৮ হাজার ৫৭০ টাকা।

বুধবার (২২ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এই চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্যাকেজ-২ এর আওতায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন নন বাসমতি সিদ্ধচাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে ও জনস্বার্থে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ৬ লাখ টন চাল আমদানির জন্য ‘অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি’ অনুমোদন দেয়।

এর প্রেক্ষিতে দেশের সরকারি খাদ্য মজুত বৃদ্ধি করে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে টিইসি’র সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান দুবাইয়ের মেসার্স ক্রেডেন্টওয়ান এফজেডসিও’র নিকট থেকে প্রতি টন ৩৫৫.৯৯ মার্কিন ডলার হিসেবে ১ কোটি ৭৭ লাখ ৯৯ হাজার ৫০০ ডলারে ৫০ হাজার টন ‘নন বাসমতি সেদ্ধ চাল’ আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর মূল্য প্রায় ২১৬ কোটি ৯০ লাখ ৪৭ হাজার ৭০ টাকা। প্রতি কেজি চালের দাম ধরা হয়েছে ৪৩ টাকা ৩৮ পয়সা।

বৈঠকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আরেক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মিয়ানমার সরকারের কাছ থেকে সরকার (জিটুজি) পর্যায়ে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রতি কেজি আতপ চালের দাম ধরা হয়েছে ৪৫ টাকা ৮৭ পয়সা।

জানা গেছে, দেশের সরকারি খাদ্য মজুত বৃদ্ধি করে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল জিটুজি পদ্ধতিতে মিয়ানমার থেকে আমদানির জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হয়। বাংলাদেশের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে মিয়ানমার চাল সরবরাহের আগ্রহ ব্যক্ত করে পত্র পাঠায়। পরে দুই দেশেরে মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত প্রতি টন ৩৭৬.৫০ মার্কিন ডলার হিসেবে মোট ১ কোটি ৮৮ লাখ ২৫ হাজার ডলারে ৫০ হাজার টন আপত চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই চাল আমদানি করতে মোট ব্যয় হবে ২২৯ কোটি ৩২ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ টাকা।

/এসআই/এম/
বিষয়:
আমদানিঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
সংসদ নির্বাচনের পর মিলবে আইএমএফ’র ষষ্ঠ কিস্তি
এক কোটি ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল কেনার সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
থাইল্যান্ডে নতুন ফিজিও পেলো ঋতুপর্ণা-আফঈদারা
থাইল্যান্ডে নতুন ফিজিও পেলো ঋতুপর্ণা-আফঈদারা
আগুনের ঘটনা এড়াতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা
আগুনের ঘটনা এড়াতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ বিধিমালার সংশোধন হবে, প্রত্যাশা এনসিপির
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ বিধিমালার সংশোধন হবে, প্রত্যাশা এনসিপির
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media