বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
আগুনের ঘটনা এড়াতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৪
প্রতীকী ছবি

আগুনের ঘটনা এড়াতে অফিস ত্যাগের আগে সব ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বুধবার (২২ অক্টোবর) প্রশাসন শাখা থেকে এক অফিস আদেশে এই নির্দেশনা জারি করে মন্ত্রণালয়।

নির্দেশনায় বলা হয়, সম্প্রতি সারাদেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দফতর/সংস্থায় কর্মরত সব অফিস ত্যাগের পূর্বে বিদ্যুতের সব সুইচ (লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার, এসিসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ) বন্ধ এবং এসির প্লাগ খুলে রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিস আদেশে বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

/এসও/এম/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডবিমানবন্দরে আগুন
