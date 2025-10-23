X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
পল্লবীতে মাদকবিক্রেতার ছুরিকাঘাতে যুবক আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৪আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৪
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে মাদক বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে মো. সাগর (২৭) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি একটি দোকানের কর্মচারী।

বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে পল্লবীর বিহারীক্যাম্প এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতের স্বজনেরা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন সাগর। এ সময় তিনি মিল্লাদ ক্যাম্পে তার বোনের বাসার সামনে মাদক বেচাকেনা করতে দেখেন। সাগর এ ঘটনার প্রতিবাদ জানান। এ সময় মাদকবিক্রেতা জনি তার পেটে ছুরিকাঘাত করেন।

সাগরের বোন রেশমা জানান, সংবাদ পেয়ে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো, ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আহত সাগর চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।’

