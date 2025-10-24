X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সপ্তা‌হে ৫ দিন থেরাপি চলছে ইলিয়াস কাঞ্চনের

মুনজেরআহমদ চৌধুরী, লন্ডন
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৫৮আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৫৮
ইলিয়াস কাঞ্চন (ফাইল ছবি)

লন্ড‌নে চি‌কিৎসাধীন বরেণ্য চিত্রনায়ক ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সংগঠক ইলিয়াস কাঞ্চনকে সপ্তা‌হে ৫ দিন থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্প‌তিবার (২৩ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার পরিবারের সদস্য, জামাতা আরিফুল ইসলাম।

জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চন ব্রেন টিউমারে ভুগছেন। ছয় মাসেরও বে‌শি সময় ধরে লন্ডনে তার চিকিৎসা চলছে। সেখানে একমাত্র মেয়ে ইসরাত জাহানের বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি।

বৃহস্প‌তিবার নিরাপদ সড়ক চাই দিব‌সে ইলিয়াস কাঞ্চনের সুস্থতায় পূর্ব লন্ড‌নে দোয়া মাহ‌ফি‌লের আয়োজন ক‌রা হয়। এর আয়োজক ছিল তারই প্রতি‌ষ্টিত নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠ‌নের যুক্তরাজ‌্য শাখা।

দোয়া মাহ‌ফিল শে‌ষে ইলিয়াস কাঞ্চনের জামাতা আরিফুল ইসলাম জানান, শ‌নি ও র‌বিবার ছাড়া সপ্তা‌হে পাচ‌ঁ দিন বাসা থে‌কে হাসপাতা‌লে গি‌য়ে থেরাপি নিচ্ছেন ইলিয়াস কাঞ্চন। তাকে টা‌র্গেট রেডিওথেরাপি দেওয়া হচ্ছে।

ইলিয়াস কাঞ্চনের এক সময়কার সহ-অভিনেত্রী সোনিয়া এখন লন্ডনে থাকেন। তিনিও নিয়মিত খোঁজ-খবর নিচ্ছেন ‘বেদের মেয়ে জ্যোসনা’ অভিনেতার। সোনিয়া ব‌লেন, ‘চি‌কিৎসরা ইলিয়াস কাঞ্চনকে কথা কম বলার পরামর্শ দি‌য়ে‌ছেন। শারী‌রিক অবস্থা আগের চে‌য়ে ভালো। তার সুস্থতার আমরা সবার কাছে দোয়া চাই।’

