কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর কদমতলীর দনিয়ায় নিজ দোকানের ভেতর থেকে ব্যবসায়ী মনির হোসেনের (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
মনির হোসেন ভোলা সদর উপজেলার পূর্ব চর কান্দি গ্রামের মৃত আহমেদ আলীর ছেলে। বর্তমানে দনিয়ার সরাইল মসজিদের পাশে ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।
মৃতের ছেলে রুবেল জানান, দনিয়ায় ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশে তাদের চা-পানের দোকান। প্রতিদিনের মতো সকালে চায়ের কেটলি নিয়ে দোকানে যান মনির হোসেন। দোকানের সাটার লাগিয়ে ভেতরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে রশি দিয়ে গলায় ফাঁস নেন। সকাল ৯টা বেজে গেলেও দোকান বন্ধ দেখে স্বজনরা আশপাশে তাকে খোঁজ করেন। না পেয়ে দোকানে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। কোনও সাড়া না পেয়ে সাটার খুলে তাক ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও বলেন, বাবা রাগি প্রকৃতির ছিলেন। আমিসহ আমরা কয়েক ভাই আলাদা থাকি। যতটুকু শুনেছি, বাবার কিছু টাকা ঋণ ছিল। ওই টাকা পাওনাদারকে দিতে পারছিলেন না। বিষয়টি আমাদের জানাননি।
মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থাকাকে জানিয়েছি।