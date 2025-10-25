যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে ২ শিক্ষার্থী আহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিয়াজ আহমেদ (১৬) ও আনাস আহমেদ (১৪) নামে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে যাত্রাবাড়ী ওপদা কল্যানী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক নম্বর গলির সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
নিয়াজের বাসা যাত্রাবাড়ীর খন্দকার রোডে। আনাসের বাসা যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় যুক্তিবাদী গলিতে। নিয়াজ শনিরআখড়া একে স্কুলের অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র এবং আনাস ধোলাইপাড় সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
আহত আনাস জানায়, শুক্রবার বিকালে তারা দুই বন্ধু ঘুরতে ও ছবি তুলতে বের হয়। ওপদা কল্যানী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে গেলে অজ্ঞাত ১৫-২০ জন অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়। নিয়াজের পেটে ছুড়িকাঘাত করা হয়। আনাসের মাথায় সামান্য আঘাত লাগে। বর্তমানে তারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছে।
মো. ফারুক বলেন, ঢামেক হসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই দুই জনের চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।