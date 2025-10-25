X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
কর্মশালায় বক্তারা

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৩আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৩
‘ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি’ শীর্ষক কর্মশালা

তরুণ রাজনীতিকদের মধ্যে মতাদর্শভিত্তিক সংলাপ ও গণতান্ত্রিক চর্চাকে উৎসাহিত করতে ‘ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি’ শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া কোনও দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। 

শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর একটি হোটেলে কর্মশালাটির আয়োজন করে সেন্টার ফর গভার্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) এবং সহায়তায় ছিল জার্মান সংস্থা ফ্রেডরিখ এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস)।

সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বক্তব্য দেন সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক পারভেজ করিম আব্বাসী এবং এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ফিলিক্স গ্রাদেস।

জিল্লুর রহমান বলেন, গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনায় জনগণের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন নিজে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা দেয় না, তবে নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের পথে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫৫টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থাকলেও সম্প্রতি জুলাই সনদে সই করেছে মাত্র ১৮টি দল। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী, কিন্তু ঐতিহাসিক এই প্রক্রিয়ায় নারীদের বা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব খুব সীমিত। তাই কীভাবে এই প্রক্রিয়ায় ঐকমত্য গড়ে উঠলো, তা ভাবার বিষয়।

অর্থনীতিবিদ পারভেজ করিম আব্বাসী বলেন, অতীতে দেখা গেছে, যারা ক্ষমতায় যেতেন তাদের প্রভাব হয়ে যেত আকাশছোঁয়া। আর যারা পরাজিত হতেন তারা রাজনীতি থেকে হারিয়ে যেতেন। রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সংখ্যালঘুরাও বঞ্চনার শিকার। একই গোষ্ঠী বারবার সুবিধাভোগী হচ্ছে, যা সামাজিক বৈষম্য বাড়াচ্ছে।

ফিলিক্স গ্রাদেস বলেন, এফইএস সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে কাজ করে। বাংলাদেশে আমরা ২০১৩ সাল থেকে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি। আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের জনগণ যেন একটি সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠের দৌরাত্ম্য বা ক্ষমতার অপব্যবহার গণতন্ত্রের জন্য সমানভাবে ক্ষতিকর।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন লেখক ও গবেষক মাহা মির্জা। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের তরুণ প্রতিনিধিরা অংশ নেন। রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্নতা থাকলেও তারা গণতন্ত্রের ভিত্তি, আদর্শগত পার্থক্য এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করেন।

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
কর্মশালা
সম্পর্কিত
নভেম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে: ইউজিসি
সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে ‘সিকিউরিটি কালচার ইন এভিয়েশন’ বিষয়ক কর্মশালা
এলডিসি থেকে উত্তরণ ৩ বছর পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: বাণিজ্য সচিব
সর্বশেষ খবর
আফগানিস্তানের সঙ্গে ‘খোলা যুদ্ধের’ হুমকি পাকিস্তানের
শান্তি আলোচনাআফগানিস্তানের সঙ্গে ‘খোলা যুদ্ধের’ হুমকি পাকিস্তানের
ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে বিধবার বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটের অভিযোগ
ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে বিধবার বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটের অভিযোগ
বিডিসাফের উদ্যোগে হয়ে গেলো দিনব্যাপী সাইবার সিম্পোজিয়াম
বিডিসাফের উদ্যোগে হয়ে গেলো দিনব্যাপী সাইবার সিম্পোজিয়াম
গাজীপুর সাফারি পার্কের শেষ জিরাফটিও মারা গেলো
গাজীপুর সাফারি পার্কের শেষ জিরাফটিও মারা গেলো
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media