X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রেমিকার বাসার সিঁড়ি থেকে প্রেমিকের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০১আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০১
প্রেমিকার বাসার সিঁড়ি থেকে প্রেমিকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর বংশালে প্রেমিকার বাসার সিঁড়ি থেকে সজিব (১৯) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, প্রেমিকার পরিবারের সদস্যরা তাকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছেন।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আগামাছি লেনের ৯৩/১ নম্বর ভবনের চতুর্থ তলার সিঁড়ি থেকে সজিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বংশাল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. দুলাল হক। তিনি বলেন, ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে যাই। ওই বাসার চতুর্থ তলার সিঁড়ি থেকে গলায় জিআই তার প্যাঁচানো অবস্থায় উপুড় হয়ে থাকা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভবনের চতুর্থ তলায় একটি পরিবার বসবাস করতো, বাকিটা গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঘটনাস্থলটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, শনিবার বিকালে একই এলাকার এক তরুণী (খাদিজা) ফোন করে সজিবকে তাদের বাসায় ডেকে নেয়। পরে মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা তাকে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যা করেন।

পুলিশ বলছে, নিহত সজিব ও ওই তরুণীর মধ্যে কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে তাদের পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। তরুণীর বাবা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

নিহত সজিব পুরান ঢাকার বংশাল এলাকার আগামাছি লেনের ১৭ নম্বর বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে থাকতো। বাবা তাজউদ্দিন, দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সে ছিল চতুর্থ। এসএসসি পাস করার পর বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা।

বংশাল থানার এসআই দুলাল হক বলেন, ‘মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অপেক্ষা করছি। ঘটনাটি হত্যা না আত্মহত্যা—তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীমৃত্যুহত্যাকাণ্ডঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
গেণ্ডারিয়ায় বাড়ির ছাদে ছবি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তরুণের মৃত্যু
বিরোধ মীমাংসার জন্য ডেকে নেন ওসিকরতেন আওয়ামী লীগ, আগস্টের পর বিএনপির সঙ্গে মিশে বিএনপি নেতার ভাইকে হত্যা
সর্বশেষ খবর
জোটগতভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা সিপিবির
জোটগতভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা সিপিবির
ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফের টিনের চাল ছিদ্র, নারী আহত
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফের টিনের চাল ছিদ্র, নারী আহত
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media