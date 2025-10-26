X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হানিফ ফ্লাইওভারে পুলিশের রেকারচাপায় যুবক নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪২
মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার (ফাইল ছবি)

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে পুলিশের রেকারের ধাক্কায় মো. কাওছার আহমেদ (৩০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাত আড়াইটার হানিফ ফ্লাইওভারের উপরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কাওছার আদ্ দিন হাসপাতালের হিসাবরক্ষক ছিলেন। দুর্ঘটনার পর কাওছারকে উদ্ধার করে করে রাত ৩টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়ত। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রবিবার দুপুরে যাত্রাবাড়ি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী রমজানুল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ ঘটনায় আমরা আরেকটি রেকার দিয়ে ঘাতক রেকারটি জব্দ করেছি। ঘটনার পরই ওই বেকারের চালক পালিয়ে যান। এ ঘটনায় এখনও কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নিহতের বড় ভাই মো. উজ্জ্বল আহমেদ বলেন, ‘কাওছার আদ্ দিন হাসপাতালের পোস্তগোলা ব্রাঞ্চ থেকে ডিউটি শেষ করে মোটরসাইকেল চালিয়ে তার খিলগাঁও সিপাহি বাগ বাসায় ফিরছিলেন। পথে হানিফ ফ্লাইওভারে পেছন থেকে পুলিশের একটি রেকার মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন।’

দক্ষিণ খান থানাধীন নগরবাড়ি রোডের মো. জয়নাল আবেদীনের ছেলে কাওছার। বর্তমানে চাকরির সুবাদে তিনি খিলগাঁও সিপাহিবাগ থাকতেন। তার স্ত্রীর নাম মমতাজ আক্তার, দুই ভাইয়ের মধ্যে কাওছার ছিল ছোট।

এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
পুলিশমৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে খাদে পড়লো বাস
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
সর্বশেষ খবর
সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব
সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media