X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজাবাসীর জন্য পুনাকের খাদ্য সহায়তা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৮আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৮
গাজাবাসীর জন্য পুনাকের খাদ্য সহায়তা

খাদ্য ও পানীয়ের সংকটে থাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক)। মানবিক এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি পুনাক দুই দফায় গাজায় খাদ্য অনুদান পাঠিয়েছে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে পুনাকের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা তৌহিদা নূপুর স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সম্প্রতি দুই দিন দুই দফায় গাজাবাসীর কাছে খাদ্য অনুদান পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ওই অনুদানের জন্য পুনাকের সভানেত্রী আফরোজা হেলেনের নেতৃত্বে পুলিশ পরিবারের নারীরা নিজস্ব খাবারের অংশবিশেষ বাঁচিয়েছেন, তাই তুলে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, পুনাকের দেওয়া ওই খাবার ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে দুই দফা পৌঁছে দিয়েছে মাস্তুল ফাউন্ডেশন।

বার্তায় বলা হয়, বেশ কিছুদিন ধরেই পুনাক সক্রিয়ভাবে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনা ভাইরাসের সময় যখন হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ ছিল, তখনও পুনাক খাবার পৌঁছে দিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছে। এছাড়া, শীতবস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, বন্যার্তদের অনুদান, নলকূপ প্রতিস্থাপন, রিকশাচালকদের মাঝে রেইনকোট বিতরণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে চোখের ছানি অপারেশন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা এবং যুদ্ধাহত ব্যক্তির কন্যা সন্তানদের শিক্ষার জন্য রিকশা অনুদানসহ নানা সহায়তা করে চলেছে পুনাক।

তিনি আরও জানান, এ অর্জন পুনাকের প্রতিটি সদস্যের। প্রত্যেকের আন্তরিকতা এবং মানবিক অনুভূতির প্রতিফলন এটা। ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে আমাদের এ ধরনের মানবিক কর্মসূচি। গাজারবাসীর জন্য মানবিক সহায়তার পুনাক পরিবারের এ প্রয়াস সফল করার জন্য তিনি মাস্তুল ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
পুলিশগাজা
সম্পর্কিত
গাজায় তুরস্কের নতুন ভূমিকা: ত্রাণ সহায়তা, প্রভাব বিস্তার নাকি সামরিক উপস্থিতি?
নিরাপত্তা নীতিতে ইসরায়েলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত: নেতানিয়াহু
হানিফ ফ্লাইওভারে পুলিশের রেকারচাপায় যুবক নিহত
সর্বশেষ খবর
যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো রড মিস্ত্রির, আহত ১
যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো রড মিস্ত্রির, আহত ১
আদালতে বাদী ও তার পরিবারের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ
আদালতে বাদী ও তার পরিবারের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ
জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা 
জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা 
আসামি না হয়েও হত্যা মামলায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী, মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ
আসামি না হয়েও হত্যা মামলায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী, মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media