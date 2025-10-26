রাজধানীতে যানজট-ভোগান্তি

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনগুলোতে বাড়তে থাকে যাত্রীর চাপ। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)
চলাচলকারী উত্তরা ও মিরপুরগামী যাত্রীরা পড়েন চরম বিপাকে। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)
একদিকে মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় বিপুল যাত্রীর অপেক্ষা, অন্যদিকে সড়কের অর্ধেকের বেশি জায়গাজুড়ে বিভিন্ন সংগঠন মিছিল-সমাবেশ করছে। এ কারণে দেখা দিয়েছে যানজট। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)
একদিকে মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় বিপুল যাত্রীর অপেক্ষা, অন্যদিকে সড়কের অর্ধেকের বেশি জায়গাজুড়ে বিভিন্ন সংগঠন মিছিল-সমাবেশ করছে। এ কারণে দেখা দিয়েছে যানজট। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)
বাসগুলোতে উপচে পড়া ভিড়, দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরে বাসে উঠতে পারছেন না যাত্রীরা। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)