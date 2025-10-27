X
ইডেন ছাত্রলীগের সভাপতি রিভাকে জামিন দেননি আপিল বিভাগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৮আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৮
হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইডেন মহিলা কলেজ শাখার সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভাকে জামিন দেননি আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে তিন মাস পর মামলাটির ফের জামিন শুনানির দিন ঠিক করেন আদালত।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এ সময় আপিল বিভাগকে রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, রিভার মামলাটির তদন্ত করছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ অবস্থায় জামিন দেওয়া সমীচীন হবে না।

আদালতে রিভার আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার মোজাক্কের।

জানা গেছে, তামান্না জেসমিন রিভা ইডেন কলেজের মার্কেটিং বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এক যুগ ধরে তিনি ইডেনের ছাত্রীনিবাসে থাকতেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর ভাটারা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ডিবি।

পরদিন ১৬ ডিসেম্বর শাহবাগ থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় রিভার দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমানের আদালত।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীরাও যোগ দেন। তখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে রিভার বিরুদ্ধে।

২০২৪ সালের ১৫ জুলাইয়ের পর আন্দোলন তীব্র হলে ইডেনের ছাত্রীরাও ছাত্রলীগের নেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে টিকতে না পেরে পালিয়ে যান রিভা। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

