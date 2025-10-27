X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫
খসে পড়া বিয়ারিং প্যাড (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে এক পথচারীর মৃত্যুর ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেন নিহত আবুল কালাম আজাদের (৩৫) স্ত্রী আইরিন আক্তার পিয়া।

সোমবার রাতে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি মোবারক হোসেন) বলেন, ‘আপাতত একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।’

তবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে যদি অন্যকোনও অভিযোগ আসে, তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

যদিও এ ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর মামলা হওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকেই।

“বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০”-এর ৩০৪(ক) ধারায় বলা আছে, “যে ব্যক্তি কোনও অবহেলা বা বেপরোয়া কাজ দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু তা হত্যা নয়, সে ব্যক্তি সর্বাধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।” অর্থাৎ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা না করে, কিন্তু তার অসতর্কতা বা দায়িত্বহীনতার কারণে কারও মৃত্যু ঘটে, তবে সেটি “অবহেলাজনিত” মৃত্যু হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, রবিবার দিকে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেট এলাকায় ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলেন আবুল কালাম আজাদ। এ সময় মেট্রোরেল স্টেশনের পশ্চিম পাশে ৪৩৩ নম্বর পিলার থেকে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে তার মাথায় পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

নিহত আবুল কালাম আজাদ শরীয়তপুরের নড়িয়া ‍উপজেলার ঈশ্বরকাঠি এলাকার বাসিন্দা। ঢাকায় একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করতেন তিনি। আবুল কালাম স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া এলাকায় থাকতেন।

/এবি/এম/
বিষয়:
মৃত্যুমেট্রোরেলমামলা
সম্পর্কিত
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
বাবা হত্যার মামলা তুলে নিতে ছেলেকে পিটিয়ে জখম, বিএনপি নেতাসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা
নাফিসা কামালসহ ৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের মামলা
সর্বশেষ খবর
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল
তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media