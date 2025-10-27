লাটভিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং একযোগে লাটভিয়ায় দায়িত্প্রাপ্ত মো. মইনুল ইসলাম লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট এডগারস রিঙ্কেভিসের কাছে তার পরিচয়পত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) রিগায় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি পরিচয়পত্র জমা দেন।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মইনুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা এবং জনগণের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট রিঙ্কেভিসকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রেসিডেন্টকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সুশাসন প্রচার এবং আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলো সম্পর্কে অবহিত করেন।
রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও লাটভিয়ার মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রচারে লাটভিয়ার গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে এবং ২০২৬-২৭ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বহুপাক্ষিকতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি লাটভিয়ার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তার আশাবাদ তুলে ধরেন।
রাষ্ট্রদূত মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বার্থে অব্যাহত সহায়তার জন্য লাটভিয়ার সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের দ্রুত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য টেকসই আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
প্রেসিডেন্ট রিঙ্কেভিস রাষ্ট্রদূত মইনুল ইসলামকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা গভীর করতে এবং বিভিন্ন খাতে অংশীদারত্বের নতুন পথ খুঁজে বের করতে লাটভিয়ার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। উভয় পক্ষই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সংসদীয় বিনিময়ে সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
পরিচয়পত্র উপস্থাপনের আগে রাষ্ট্রদূত লাটভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্টেট প্রোটোকলের প্রধান মারারস ক্রামস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার-স্টেট সেক্রেটারি-রাজনৈতিক পরিচালক মিঃ ইভার্স লাসিসের সঙ্গে বৈঠক করেন।
অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রদূত ইসলাম লাটভিয়ার জাদুঘর পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি অতিথি বইয়ে সই করেন। পরে তিনি সাইমার (লাটভিয়া প্রজাতন্ত্রের সংসদ) প্রেসিডিয়ামের সদস্য মিসেস জান্ডা কালনিসা-লুকাসেভিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংসদীয় ও দ্বিপক্ষীয় ব্যস্ততা গভীর করার লক্ষ্যে পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন।