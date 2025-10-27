X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
এটুআই ডিজিটাল সেন্টার মানবকেন্দ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক: ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৮আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৮
রংপুরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যাঁ-মার্ক সেরে-শারলে রংপুর সদরের সদ্য পুষ্করনী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিদর্শন করে এটুআই’র ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে “মানবকেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দক্ষ” বলে প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন, “গ্রামীণ জনগণের কাছে সরকারি ও বেসরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া শুধু দারুণ একটি ব্যবস্থা নয়, এটি সামাজিক ন্যায়ের বাস্তব চর্চা। ফ্রান্স এমন উদ্যোগকে সমর্থন করে এবং ভবিষ্যতেও করবে।”

সোমবার (২৭ অক্টোবর) এই পরিদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করে ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। সহযোগিতায় ছিল এটুআই, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় শহরের ওয়ার্ড থেকে দূরবর্তী ইউনিয়ন সবখানেই কীভাবে ডিজিটাল সেন্টার সেবাপ্রাপ্তি বদলে দিচ্ছে, তার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়।

ইউএনডিপি বাংলাদেশের রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ স্টেফান লিলার বলেন, “ডিজিটাল সেন্টার নাগরিককে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে এনেছে। প্রক্রিয়া সহজিকরণ, সারাদেশে ডিজিটাল প্রবেশগম্যতা ও স্থানীয় উদ্যোক্তা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সময়, ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে, জনসেবায় আস্থা বাড়ছে।”

উচ্চপর্যায়ের এই প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের ইউনিট প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), ইআরডি এ কে এম সোহেল, ইউএনডিপি বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আনোয়ারুল হক, এটুআই’র হেড অব কমিউনিকেশনস মোহাম্মদ সফিউল আযম, ডিজিটাল সেন্টার লিড অশোক বিশ্বাস এবং, ইউএনডিপি বাংলাদেশের হেড অব কমিউনিকেশনস মো. আবদুল কাইউম প্রমুখ।

পরিদর্শনকালে ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদর্শন করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- এজেন্ট ব্যাংকিং, হজ নিবন্ধন, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ভূমিসংক্রান্ত সেবা ও বিএমইটি কার্ড প্রদান।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সেবাগ্রহীতা গয়না বালা বলেন, “আগে ছোটখাটো ব্যাংকিংয়ের জন্যও অন্যের ওপর নির্ভর করতে হতো। এখানে সেবাদাতারা সম্মানের সঙ্গে দিকনির্দেশনা দেন, কয়েক মিনিটেই কাজ হয়ে যায়। শহরে যেতে হয় না। মর্যাদা ও স্বনির্ভরতা দুটোই পেয়েছি।”

অনুষ্ঠানে সেন্টারের অগ্রগতির উপস্থাপনা, সেবাগ্রহীতা–জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়।

এ সময় জানানো হয়, এটুআইয়ের ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোগটি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র হিসেবে শুরু হয়ে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন ওয়ার্ডে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে দেশজুড়ে সাড়ে ৯ হাজারেরও বেশি সেন্টার কার্যকর আছে এবং নিয়মিত নতুন সেবা যুক্ত হচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে ৪ হাজার ৮০০-এর বেশি সেন্টারে এজেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু রয়েছে। ‘একসেবা’ উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তারা ৩৯০-এর বেশি সেবা যেমন ভূমি, জাতীয় পরিচয়পত্র, ইউটিলিটি, লাইসেন্সিং, ভ্রমণ ও নিবন্ধন সেবা দিচ্ছেন। প্রবাসী কর্মীদের জন্য প্রবাসী হেল্প ডেস্ক সক্রিয় রয়েছে। পাশাপাশি স্কিলস ফিউশন সেন্টারে কম্পিউটার, আইসিটি ও ট্রেড কোর্সে তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংযোগ তৈরি হচ্ছে। এ সাফল্যের ভিত্তিতে সম্প্রতি ফিলিপাইনের বঙ্গসামোরো অঞ্চলে ডিজিটাল সেন্টার মডেলটি অনুকরণ করা হয়েছে।/এসও/এম/

কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
