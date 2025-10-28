পোস্তগোলা ব্রিজে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় নারী নিহত

রাজধানীর শ্যামপুর থানাধীন পোস্তগোলা ব্রিজের উপর অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহত নারীর পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইকবাল হোসাইন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ভোর সোয়া ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, নিহত নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে।