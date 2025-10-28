X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পোস্তগোলা ব্রিজে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় নারী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১২আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১২
ফাইল ছবি/ বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর শ্যামপুর থানাধীন পোস্তগোলা ব্রিজের উপর অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহত নারীর পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইকবাল হোসাইন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ভোর সোয়া ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, নিহত নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে।

/এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
মৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনানারীঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছাত্রদল কর্মী নিহত
চট্টগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছাত্রদল কর্মী নিহত
আরও এক জিম্মির মৃতদেহ হস্তান্তর করলো হামাস, ইসরায়েলি হামলা চলছে
আরও এক জিম্মির মৃতদেহ হস্তান্তর করলো হামাস, ইসরায়েলি হামলা চলছে
কক্সবাজারের নুনিয়াছড়া থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ যাবে সেন্টমার্টিন
কক্সবাজারের নুনিয়াছড়া থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ যাবে সেন্টমার্টিন
যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামত কতদিন?
যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামত কতদিন?
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media