ঢাকা মেট্রোপলিটন জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে গণপূর্ত অধিদফতরের নতুন প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
অপরদিকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব চালিয়ে আসা মোহাম্মদ শামীম আখতারকে গণপূর্ত অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রিজার্ভ) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এ দুই জন কর্মকর্তাই বুধবারের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে বদলি করা কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তারা বুধবার বিকালে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।