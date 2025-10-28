X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
গণপূর্ত অধিদফতরের নতুন প্রধান প্রকৌশলী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭
মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী (ছবি: সংগৃহীত)

ঢাকা মেট্রোপলিটন জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে গণপূর্ত অধিদফতরের নতুন প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। 

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। 

অপরদিকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব চালিয়ে আসা মোহাম্মদ শামীম আখতারকে গণপূর্ত অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রিজার্ভ) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। 

এ দুই জন কর্মকর্তাই বুধবারের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে বদলি করা কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তারা বুধবার বিকালে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।

/এসআই/আরআইজে/
বিষয়:
বদলিগৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
