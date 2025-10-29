X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের পদযাত্রায় পুলিশের জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১
আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয় (ছবি: আমিরুল ইসলাম মাসুম)

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করা ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর জলকামান, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। বুধবার (২৯ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করে ‍পুলিশ। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

আন্দোলতরতদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান নিক্ষেপ করে পুলিশ (ছবি: আমিরুল ইসলাম মাসুম)

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রেসক্লাবের সামনে তাঁবু টানিয়ে আন্দোলন করছিলেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা। আজ সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করতে গেলে পুলিশ তাদের সড়ক ছাড়তে অনুরোধ জানায়। কিন্তু শিক্ষকরা উত্তেজিত হয়ে সড়ক থেকে সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা শুরুর চেষ্টা করে। পুলিশের অনুরোধে কর্ণপাত না করায় তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়।

রাস্তায় শুয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা (ছবি: আমিরুল ইসলাম মাসুম)

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছয় দাবিতে ইবতেদায়ি শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করেছিলেন। দাবিগুলো হলো– স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা নিবন্ধন স্থগিতাদেশ ২০০৮ প্রত্যাহার করা; রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোডবিহীন মাদ্রাসাগুলো বোর্ড কর্তৃক কোড নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করা; স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা।

এছাড়া পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, বেতন-ভাতা, নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদন দেওয়া; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো অফিস সহায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় প্রাক্‌-প্রাথমিক শ্রেণি খোলা অনুমোদনের ব্যবস্থা নেওয়া।

