X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেট্রোরেল চলাচলে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই: ডিএমটিসিএল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৩
মেট্রোরেল (ফাইল ছবি)

মেট্রোরেল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধি মেনে চলাচল করছে বলে জানিয়েছে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সব ধরনের নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাই যাত্রীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো ডিএমটিসিএলের পরিচালক (প্রশাসন) একেএম খায়রুল আলম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমটিসিএল জানায়, মেট্রোরেল নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব বিধিবিধান অনুসরণ করে চলাচল করছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, মেট্রোরেলের নিরাপদ চলাচল বজায় রাখতে নিয়মিত পরিদর্শন ও কারিগরি পরীক্ষার কাজ চলছে। কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে প্রকৌশল, যান্ত্রিক ও তদারকি দল সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর দুপুর সোয়া ১২টার দিকে মেট্রোরেলের ৪৩৩ নম্বর পিলার থেকে একটি বিয়ারিং প্যাড পড়ে একজন পথচারী নিহত এবং দুই পথচারী আহত হোন। এরপর থেকে ওই জায়গায় ধীর গতিতে চলছে মেট্রোরেল।

 

 

/এএইচএস /আরকে/
বিষয়:
মেট্রোরেল
সম্পর্কিত
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা: বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ
মেট্রোরেল দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবারকে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আইনি নোটিশ
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা
সর্বশেষ খবর
তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের
তালেবানকে নিশ্চিহ্নের হুমকি পাকিস্তানের
সড়ক উন্নয়ন কাজে ধীরগতি, শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় ভোগান্তি চরমে
সড়ক উন্নয়ন কাজে ধীরগতি, শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় ভোগান্তি চরমে
ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
এজাইল ওয়ার্কশপে নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ পেলেন সাংবাদিকতার ২০ ছাত্রী
এজাইল ওয়ার্কশপে নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ পেলেন সাংবাদিকতার ২০ ছাত্রী
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media