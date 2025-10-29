বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও স্থিতিশীলতা কামনা করে চীন: রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, বাংলাদেশ এখন গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও জাতীয় পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীন আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের একটি সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনগণের উন্নত জীবনযাত্রা কামনা করে।
তিনি বলেন, “চীন জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শন সমুন্নত রাখতে, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আমাদের নিজ নিজ জাতীয় বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং আমাদের সময়ের প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যৌথভাবে আধুনিকীকরণের পথ অন্বেষণ করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।”
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অ্যাসোসিয়েশন অব ফর্মার অ্যাম্বাসেডার্স (এওএফএ) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত।
ইয়াও ওয়েন বলেন, “গণতন্ত্র কেবল ভোটে অংশগ্রহণের বিষয়ে নয়; এটি জাতীয় শাসনের পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তখনই পাওয়া যায় যখন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি- জনগণের মতামত প্রকাশ থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি সম্পাদন এবং তদারকি পর্যন্ত - এমন একটি ব্যবস্থায় প্রবেশ করা উচিত যা ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচার রক্ষা করে এবং জনগণের কল্যাণকে উন্নীত করে, যা চীনের সমগ্র প্রক্রিয়ার জনগণের গণতন্ত্রের আত্মা এবং প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে।”
চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন ঐতিহাসিক সূচনাবিন্দুতে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, “আমাদের উচিত রাজনৈতিক পারস্পরিক আস্থাকে আরও সুসংহত করা, আমাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলোতে একে অপরকে সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কৌশলগত ভিত্তি দৃঢ় করা। আমাদের উচিত ব্যবহারিক সহযোগিতা প্রসারিত করা, উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এই সহযোগিতার সুফল যাতে উভয় দেশের জনগণের জন্য আরও বেশি করে বাস্তব সুফল বয়ে আনতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।”
তিনি বলেন, “যুব সম্প্রদায়, স্কলার, গণমাধ্যমকর্মী, নারী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং সমর্থন করার জন্য আমাদের মানুষে মানুষে যোগাযোগ আরও গভীর করতে হবে, যাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রাণশক্তি সঞ্চার করা যায়। আমাদের বহুপাক্ষিক সমন্বয় জোরদার করতে হবে। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈধ অধিকার ও স্বার্থ যৌথভাবে রক্ষা করতে হবে এবং আরও ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা প্রচার করতে হবে।”