বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৪
মেট্রোরেল (ফাইল ছবি)

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে হঠাৎ করেই আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রেল চলাচল স্বাভাবিক আছে।

জানা গেছে, বিয়ারিং প্যাড পড়ে মেট্রোরেলের ফার্মগেটের যে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বুধাবার রাতে সেখানে কিছুটা কম্পন সৃষ্টি হয়। এরপর রাত সোয়া ৯টা থেকে আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে ত্রুটি সমাধান হলে ট্রেন উত্তরায় যাত্রা শুরু হয়।

মেট্রোরেলের এমআরটি-৬-এর উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) আহসানউল্লাহ শরীফি গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর দুপুরে ফার্মগেট স্টেশনের পশ্চিম পাশের পিলার ও উড়ালপথের সংযোগে থাকা বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে আবুল কালাম নামের এক পথচারী মারা যান। তাৎক্ষণিক মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে বিকালে প্রথমে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং সন্ধ্যায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ অংশে মেট্রোরেল চালু করা হয়।

বিয়ারিং প্যাড স্থাপনের পর ২৭ অক্টোবর সকালে পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে ফার্মগেট স্টেশন এলাকায় তিন দিন ধরে ট্রেনের গতি কমিয়ে চালানো হয়।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
গণপরিবহন চলাচলমেট্রোরেলযানবাহন
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
মেট্রোরেল চলাচলে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই: ডিএমটিসিএল
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা: বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media