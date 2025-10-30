সাবেক এমপি জয়ের নামে ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন

সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তানভীর শাকিল জয় ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবগুলোতে প্রায় ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য উদঘাটন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ ঘটনায় আদালতের মাধ্যমে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
সিআইডি জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে—তানভির শাকিল জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এসব হিসাব খোলার সময় থেকে লেনদেন বিশ্লেষণ করে বিপুল অঙ্কের অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
প্রতারণা, চাঁদাবাজি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ
সিআইডি জানিয়েছে, তানভির শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ গড়ে তুলেছেন। এ অর্থের একটি অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানিলন্ডারিং আইনে তদন্ত পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে দেশজুড়ে তার পরিবারের নামে থাকা সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে সিআইডির নজরদারি এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।