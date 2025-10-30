X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সাবেক এমপি জয়ের নামে ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫
ইঞ্জিনিয়ার তানভীর শাকিল জয়

সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তানভীর শাকিল জয় ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবগুলোতে প্রায় ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য উদঘাটন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ ঘটনায় আদালতের মাধ্যমে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।

সিআইডি জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে—তানভির শাকিল জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এসব হিসাব খোলার সময় থেকে লেনদেন বিশ্লেষণ করে বিপুল অঙ্কের অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতারণা, চাঁদাবাজি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ

সিআইডি জানিয়েছে, তানভির শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ গড়ে তুলেছেন। এ অর্থের একটি অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানিলন্ডারিং আইনে তদন্ত পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে দেশজুড়ে তার পরিবারের নামে থাকা সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে সিআইডির নজরদারি এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুলিশমানি লন্ডারিংসিআইডি
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
