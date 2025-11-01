X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
মঙ্গলবার ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৫আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৫
হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)

সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের সব বিচারপতিদের অংশগ্রহণে ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

আগামী মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকাল ৩টায় সুপ্রিম কোর্টের কনফারেন্স রুমে এই ফুলকোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) মো. আসিফ ইকবাল সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, ফুলকোর্ট সভায় অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি-পদোন্নতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ফুলকোর্ট সভায় বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিচার বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে; তা নিয়েও ফুলকোর্ট সভায় আলোচনা হয়ে থাকে।

বিষয়:
আদালতহাইকোর্টপ্রধান বিচারপতি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media