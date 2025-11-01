X
বিকালেই নেমে এলো সন্ধ্যা, রাজধানীতে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫১আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭
বিকালেই হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে যানবাহনগুলোকে

নভেম্বরের প্রথম দিনই (শনিবার) দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘলা। বিকালের দিকে মেঘলা আকাশ আরও কালো হয়ে আসে। বিকাল সাড়ে চারটা বাজতেই যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে রাজধানী ঢাকায়। কোথাও গুড়ি গুড়ি আবার কোথাও হালকা বৃষ্টি পড়ছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
