X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় ৬ ঘণ্টায় ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি, হতে পারে রাতেও

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ২১:১৫আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২২:১১
মুষলধারার বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার রাস্তা ডুবে গেছে: ছবি: আহাদুল করিম খান

রাজধানী ঢাকায় আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রাতেও এই বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি কম বেশি অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

এ বিষয়ে আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, ‘বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজধানীতে ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।’

এদিকে বিকাল থেকে শুরু হওয়া অঝোর ধারায় বৃষ্টি চলেছে রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত।

বিকাল ৪টা নাগাদ ঢাকার আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। এরপর সাড়ে ৪টা নাগাদ শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। আস্তে আস্তে ৫টা নাগাদ বাড়তে শুরু করে এই বৃষ্টি। রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টিতে রাজধানীর অলিগলি পানিতে তলিয়ে গেছে। কিছু বড় সড়কের একপাশও ডুবে আছে পানিতে।

রাজধানীতে আজ রাতে আরও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছবি: আহাদুল করিম খান/ঢাকা ট্রিবিউন

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ছত্তিসগড় ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীজুড়ে যানজট, জলাবদ্ধতায় চরম ভোগান্তি
বিকালেই নেমে এলো সন্ধ্যা, রাজধানীতে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি
রাজধানীতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে
সর্বশেষ খবর
শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান ঢাবি প্রশাসনের
শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান ঢাবি প্রশাসনের
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
৩ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় এসে কাঁদলেন যুবলীগ নেতা
৩ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় এসে কাঁদলেন যুবলীগ নেতা
সর্বাধিক পঠিত
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media