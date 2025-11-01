ঢাকায় ৬ ঘণ্টায় ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি, হতে পারে রাতেও

রাজধানী ঢাকায় আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রাতেও এই বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি কম বেশি অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।
এ বিষয়ে আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, ‘বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজধানীতে ৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।’
এদিকে বিকাল থেকে শুরু হওয়া অঝোর ধারায় বৃষ্টি চলেছে রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত।
বিকাল ৪টা নাগাদ ঢাকার আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। এরপর সাড়ে ৪টা নাগাদ শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। আস্তে আস্তে ৫টা নাগাদ বাড়তে শুরু করে এই বৃষ্টি। রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টিতে রাজধানীর অলিগলি পানিতে তলিয়ে গেছে। কিছু বড় সড়কের একপাশও ডুবে আছে পানিতে।
আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ছত্তিসগড় ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।