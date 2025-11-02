X
বিমানবন্দরে যুবকের পাকস্থলী থেকে ৬ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ০০:৫৪আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০০:৫৪
গ্রেফতার মো. পান্নু হাওলাদার

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানযাত্রী বেশে পাকস্থলীতে ইয়াবা পরিবহনকালে মো. পান্নু হাওলাদার (৩০) নামে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন। পরে তার পাকস্থলী থেকে ৬ হাজার ৩৭৮টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে বিমানবন্দর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মো. পান্নু হাওলাদার বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার বাসিন্দা।

এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায়, পান্নু হাওলাদার ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট করে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা পরিবহন করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের আগমনী গেইটের সামনের রাস্তা থেকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পাকস্থলীতে করে ইয়াবা পরিবহনের কথা স্বীকার করেন।

এরপর তাকে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে পায়ুপথ দিয়ে ১৩৬ পোটলা ইয়াবা ট্যাবলেট বের করা হয়। এগুলো খুলে মোট ৬৩৭৮ ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়।

পান্নু হাওলাদার (৩০) দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রয় ও পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানিয়েছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ‘পাকস্থলীতে এত বিপুল পরিমাণ মাদক পরিবহন অবাক করার মতো ঘটনা। আমরা বিমানবন্দরকে ঘিরে মাদক চোরাচালানসহ যেকোনো অবৈধ কার্যক্রম রোধে সচেষ্ট আছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো অপরাধ প্রতিরোধে আমরা নিয়মিত ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছি।’

