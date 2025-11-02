X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চকবাজারে কারা প্রিজন ট্রাকের ধাক্কায় ঠেলাগাড়ি শ্রমিক নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬
ফাইল ছবি

রাজধানীর চকবাজারে কারা প্রিজন ট্রাকের ধাক্কায় সোহাগ হাওলাদার (৩০) নামে এক ঠেলাগাড়ি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা কারা প্রিজন ট্রাকটি ও চালককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে নাজিমুদ্দিন রোডের বড় মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহাগের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘দুপুরে আগামাছি লেন থেকে আমরা চারজন ইট বহন করে নাজিমুদ্দিন রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। বড় মসজিদের সামনে পৌঁছালে দ্রুতগতির প্রিজন ট্রাক সোহাগের ঠেলাগাড়িতে ধাক্কা দেয়। এতে সে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

নিহত সোহাগ বরিশালের মুলাদী উপজেলার চর পোদ্দা গ্রামের কৃষক দুলাল হাওলাদারের ছেলে। তিনি বর্তমানে পরিবারসহ কেরানীগঞ্জের জিনজিরা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক ছিলেন তিনি।

/এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
মৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনাঢামেক হাসপাতালশ্রমিক
সম্পর্কিত
মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো কিশোর চালক
রাজধানীতে জুলাইযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়কের রহস্যজনক মৃত্যু
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি বিদেশিদের কাছে ইজারার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গণঅনশন
সর্বশেষ খবর
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপক্ষে এনসিপি
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপক্ষে এনসিপি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
শাপলা কলিতেই সন্তুষ্ট এনসিপি
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
সামরিক চ্যানেল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিলো যুক্তরাষ্ট্র-চীন
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
ক্যানসার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
ফেরা...
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media