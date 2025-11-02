X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯
২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে র‌্যাব

রাজধানীর কাওরান বাজারে নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে র‌্যাব। এ সময় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে র‌্যাব-২ এর ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান শেষে কাওরান বাজার মিডিয়া গলিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‌্যাব-২ এর অধিনায়ক (সিও) অতিরিক্ত ডিআইজি মো. খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধে র‌্যাব নিয়মিত অভিযান চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ কাওরান বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

তিনি বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন র‌্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান। অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও দুই প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে পলিথিন বিক্রি ও বাজারজাত না করার জন্য সতর্ক করা হয়।

র‌্যাব জানায়, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এখনও পলিথিন মজুত ও বাজারজাত করে আসছে। পরিবেশগত ক্ষতি রোধে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নপলিথিন
সম্পর্কিত
নরসিংদীতে র‌্যাবের অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৮
বাসে তরুণীকে হেনস্তার ঘটনায় হেলপার গ্রেফতার
মিরপুরে দিনদুপুরে ১০৫ ভরি স্বর্ণালংকার ডাকাতি: গ্রেফতার ৪
সর্বশেষ খবর
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
এমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
জাতীয়করণের দাবিতে ২১ দিনের আন্দোলনএমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
বাড্ডায় পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি থেকে নারী-পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
বাড্ডায় পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি থেকে নারী-পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
ফেরা...
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media