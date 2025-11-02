কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

রাজধানীর কাওরান বাজারে নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে র্যাব। এ সময় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে র্যাব-২ এর ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযান শেষে কাওরান বাজার মিডিয়া গলিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র্যাব-২ এর অধিনায়ক (সিও) অতিরিক্ত ডিআইজি মো. খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধে র্যাব নিয়মিত অভিযান চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ কাওরান বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
তিনি বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান। অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও দুই প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে পলিথিন বিক্রি ও বাজারজাত না করার জন্য সতর্ক করা হয়।
র্যাব জানায়, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এখনও পলিথিন মজুত ও বাজারজাত করে আসছে। পরিবেশগত ক্ষতি রোধে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।