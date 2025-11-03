X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সিলেট থেকে নিখোঁজ ৪ শিশু ঢাকায় উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০০আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০০
ম্যাপ

সিলেট থেকে নিখোঁজ হওয়া চার শিশুকে রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনির একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের শাহজাহানপুর থানা।

উদ্ধার হওয়া শিশুরা হলো— তানিম আহাম্মেদ (১২), আবদুল হাকিম (১২), তামিম (১২) ও সুহিন মিয়া (১৩)।

ডিএমপি মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মাদ তালেবুর রহমান জানান, রবিবার (২ নভেম্বর) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার করা একটি অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ অভিযান চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে রেলওয়ে কলোনির একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে ওই চার শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই শিশুরা জানায়, তারা ট্রেনে সিলেট থেকে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে আসে। স্টেশনে নামার পর পথ হারিয়ে ফেলে এবং পরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি।

পুলিশ জানায়, গত ছয় দিন ধরে ওই শিশুরা ওই এলাকায় একটি হোটেলে হোটেল বয়ের কাজ করছিল। উদ্ধারের পর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত অভিভাবকের কাছে হস্তান্তরের জন্য সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানায় পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

ডিএমপি
