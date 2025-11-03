X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
স্ত্রী-সন্তানসহ লোটাস কামালের আয়কর নথি তলবের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০
দুদক

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামাল এবং  তার স্ত্রী কাশমিরি কামাল, ছেলে কাশফি কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামালের আয়কর নথি তলবের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের পৃথক চার আবেদনের প্রেক্ষিতে সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ পৃথক চার আবেদনে তাদের আয়কর নথি তলব চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামিদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদের আয়কর নথির স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ ও অ্যাসেসমেন্ট

বিষয়:
দুদকদুর্নীতি
