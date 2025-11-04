শাহজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, চালক আটক

রাজধানীর শাহজাহানপুরে মিনিবাসের ধাক্কায় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে শাহজাহানপুর কবরস্থানসংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর, পরনে ছিল প্রিন্ট করা শাড়ি।
দুর্ঘটনার পর তাকে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রাত পৌনে ১০টার দিকে দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, নিহত নারীর মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ওই নারীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকারী আদনান অনিক বলেন, “আমান গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন লিমিটেডের একটি স্টাফ বাস হেমায়েতপুর থেকে বুদ্ধমন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। পথে শাহজাহানপুর কবরস্থানের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসটি ওই নারীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।”
দুর্ঘটনার পর বাসটি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ।