X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, চালক আটক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০০:২৮আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০০:২৮
শাহজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, চালক আটক

রাজধানীর শাহজাহানপুরে মিনিবাসের ধাক্কায় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে শাহজাহানপুর কবরস্থানসংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর, পরনে ছিল প্রিন্ট করা শাড়ি।

দুর্ঘটনার পর তাকে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রাত পৌনে ১০টার দিকে দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, নিহত নারীর মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ওই নারীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকারী আদনান অনিক বলেন, “আমান গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন লিমিটেডের একটি স্টাফ বাস হেমায়েতপুর থেকে বুদ্ধমন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। পথে শাহজাহানপুর কবরস্থানের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসটি ওই নারীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।”

দুর্ঘটনার পর বাসটি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ।

/এবি/এম/
বিষয়:
মৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
পুরো পরিবার মোটরসাইকেলে নিয়ে মাগুরা থেকে বান্দরবান যাচ্ছিলেন, পড়ে স্ত্রী নিহত
তেজগাঁওয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
সিএনজি অটোরিকশায় ট্রাকচাপা, নিহত ২
সর্বশেষ খবর
প্রার্থীদের পরীক্ষায় রাখলো বিএনপি, তফসিলের আগে যে কারণে তালিকা
প্রার্থীদের পরীক্ষায় রাখলো বিএনপি, তফসিলের আগে যে কারণে তালিকা
মেট্রোরেলের নির্মাণকালীন ত্রুটির দায় ঠিকাদারকে নিতে হবে: ডিএমটিসিএল এমডি
মেট্রোরেলের নির্মাণকালীন ত্রুটির দায় ঠিকাদারকে নিতে হবে: ডিএমটিসিএল এমডি
একই আস‌নে বিএনপি-জামায়াতের প্রার্থী দুই ভাই, বললেন ‌‘বিন্দুমাত্র ছাড় নেই’
একই আস‌নে বিএনপি-জামায়াতের প্রার্থী দুই ভাই, বললেন ‌‘বিন্দুমাত্র ছাড় নেই’
গণভোট: রাজনৈতিক দলের কোর্টে বল, রেফারি হবেন কে?
গণভোট: রাজনৈতিক দলের কোর্টে বল, রেফারি হবেন কে?
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media