কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয়ে বিমানবন্দরে প্রতারণা, আটক ১

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে প্রতারণার সময় প্রতারকচক্রের এক সদস্যকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আটক ব্যক্তির নাম মো. সবুর খান (২৫)।
রবিবার রাতে সাড়ে ৯টায় বিমানবন্দরের ৮ নম্বর হ্যাঙ্গার গেটের পূর্ব পাশে কাস্টমস হাউস সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
এ ঘটনাং প্রতারণার শিকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বাসিন্দা মো. সুমন মিয়া (২৯) সোমবার (৩ নভেম্বর) বাদী হয়ে সবুর খান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেছেন।
এপিবিএন জানিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কাস্টমস হাউস সংলগ্ন এলাকায় সবুর খান ও তার সহযোগী হারেস (৩২) কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে সুমন মিয়ার কাছ থেকে প্রায় ৯৫ গ্রাম স্বর্ণালংকার ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা এপিবিএন সদস্যরা সবুরকে ঘটনাস্থলেই আটক করেন। তবে সহযোগী হারেস স্বর্ণালংকারসহ পালিয়ে যায়।
এই প্রতারকচক্র দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরের ভেতরে সাধারণ যাত্রীদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কৌশলে স্বর্ণালংকার, বিদেশি পণ্য ও ব্যক্তিগত সামগ্রী হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক বলেন, “বিমানবন্দর ঘিরে বিভিন্ন প্রতারকচক্র সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা চোরাচালানকারী ও প্রতারকচক্র নির্মূলে নিয়মিত ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছি।”