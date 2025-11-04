X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয়ে বিমানবন্দরে প্রতারণা, আটক ১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৫০আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৫০
সবুর খান নামে এক প্রতারককে আটক করেছে এবিপিএন

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে প্রতারণার সময় প্রতারকচক্রের এক সদস্যকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আটক ব্যক্তির নাম মো. সবুর খান (২৫)।

রবিবার রাতে সাড়ে ৯টায় বিমানবন্দরের ৮ নম্বর হ্যাঙ্গার গেটের পূর্ব পাশে কাস্টমস হাউস সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

এ ঘটনাং প্রতারণার শিকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বাসিন্দা মো. সুমন মিয়া (২৯) সোমবার (৩ নভেম্বর) বাদী হয়ে সবুর খান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেছেন। 

এপিবিএন জানিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কাস্টমস হাউস সংলগ্ন এলাকায় সবুর খান ও তার সহযোগী হারেস (৩২) কাস্টমস কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে সুমন মিয়ার কাছ থেকে প্রায় ৯৫ গ্রাম স্বর্ণালংকার ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা এপিবিএন সদস্যরা সবুরকে ঘটনাস্থলেই আটক করেন। তবে সহযোগী হারেস স্বর্ণালংকারসহ পালিয়ে যায়।

এই প্রতারকচক্র দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরের ভেতরে সাধারণ যাত্রীদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কৌশলে স্বর্ণালংকার, বিদেশি পণ্য ও ব্যক্তিগত সামগ্রী হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক বলেন, “বিমানবন্দর ঘিরে বিভিন্ন প্রতারকচক্র সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা চোরাচালানকারী ও প্রতারকচক্র নির্মূলে নিয়মিত ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছি।”

/আইএ/এম/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরপ্রতারণা
কুষ্টিয়ায় মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপি নেতার অনুসারীদের সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
চাঁদপুরে পছন্দের প্রার্থী মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ-অ‌গ্নিসং‌যোগ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী
প্রার্থীদের পরীক্ষায় রাখলো বিএনপি, তফসিলের আগে যে কারণে তালিকা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
