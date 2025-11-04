X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
আবহাওয়ায় শীতের আমেজ, শৈত্যপ্রবাহ নিয়ে যা জানা গেলো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:২৯আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৮
আগুন জ্বালিয়ে শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষার চেষ্টা করছেন স্বল্প আয়ের মানুষ/ফাইল ছবি/ঢাকা ট্রিবিউন

আজ কার্তিক মাসের ৪ তারিখ। ইতোমধ্যে শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে শহর-গ্রামের আবহাওয়ায়। ভোর আর সন্ধ্যাবেলার কুয়াশা, মৃদু শীত শীত অনুভূতি জানান দিচ্ছে দেশে শীত আসতে শুরু করেছে। তবে এখনও বেলা বাড়লে বাড়তে শুরু করে তাপমাত্রা। দিনের তাপমাত্রা এখনও বেশ উত্তপ্ত। ভোরবেলা আর সন্ধ্যার পর আবার সেই শীত শীত অনুভূতি রাজধানীসহ সারা দেশজুড়েই অনুভূত হয়।

এদিকে গ্রামের মানুষ হালকা শীতের আমেজে আস্তে আস্তে গরম কাপড় পরতেও শুরু করেছেন।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে ৪ থেকে ৭টি মৃদু (৬ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ধরণের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। তবে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, উত্তরপূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে ২ থেকে ৩টি শৈত্যপ্রবাহ (৪ থেকে ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তীব্র রূপ নিতে পারে।

নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদফতর এ তথ্য জানিয়েছে।

তিন মাসের পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, দেশে স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। বঙ্গোপসাগরে ২ থেকে ৪টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে ২টি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও নদ-নদী অববাহিকায় মাঝারি ঘন কুয়াশা এবং অন্য এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে আসতে পারে।

এদিকে নভেম্বর মাসের জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়, সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। বঙ্গোপসাগরে ২ থেকে ৩ টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে ১টি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এই মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে। দেশের কোথাও কোথাও এবং নদী অববাহিকায় ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা বা মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে শুরু করবে।

এদিকে আজকে মঙ্গলবার আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকায় লঘুচাপটি বিরাজমান রয়েছে। এটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম বরাবর মায়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্য এলাকায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

বৃষ্টির খবরশৈত্যপ্রবাহআবহাওয়া পূর্বাভাস
