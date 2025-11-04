‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সুরাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্বেষণ’ শীর্ষক সেমিনার শুরু

ঢাকার নরওয়ে দূতাবাসের সহায়তায় ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সুরাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্বেষণ’ শীর্ষক ঢাকা ট্রিবিউন সেমিনার শুরু হয়েছে। সেমিনারটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সেমিনারটি শুরু হয়। এতে সঞ্চালনা করছেন ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ।
সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের অংশগ্রহণে সেমিনারটি সাজানো হয়েছে। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান, ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হিকন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জাহেদ উর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ব্যারিস্টার শিশির মনির, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মির্জা এম হাসান, ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালেটিকসের (দায়রা) গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাইমা ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ এম শাহান, নাগরিক কোয়ালিশনের সদস্য ফাহিম মাশরুর।