মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
ভবিষ্যতে ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরিতে আমি আশাবাদী নই: জাহেদ উর রহমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২২আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২৭
সেমিনারে রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান। ছবি: আহাদুল করিম খান

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেছেন, ‘ইউরোপ এবং আমেরিকার ডানপন্থি রাজনীতিতে কিছুটা হলেও অভিবাসীদের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হবে, কারণ ভারতে এটি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে। সুতরাং এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মারাত্মকভাবে উদ্বেগজনক হবে এবং ৫ আগস্টের পরে আমরা এখানে এই ধরনের কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আমি এতটা আশাবাদী নই যে, আমরা ভবিষ্যতে কিছু ভাল রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে সক্ষম হবো।’

ঢাকার নরওয়ে দূতাবাসের সহায়তায় ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সুরাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্বেষণ’ শীর্ষক ঢাকা ট্রিবিউন সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সেমিনারটি শুরু হয়। সেমিনারটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন। এটি সঞ্চালনা করছেন ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ।

জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘৫ আগস্টের পর আমার অনেক আলোচনায় বক্তব্যগুলোতে, আমি মানুষকে খুব বেশি প্রত্যাশা না করার জন্য সতর্ক করার চেষ্টা করেছি। গত ১৫ বছরে যা ঘটেছে আমরা কিছু গুরুতর কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে ছিলাম, আমি এটিকে ফ্যাসিস্ট বলি না, আমার বিবেচনায় তিনি খুব কমই ফ্যাসিবাদী ছিলেন, ২০১৮ এবং তার পরে এটি একটি মাফিয়া শাসনের ক্লাসিক উদাহরণ হয়ে ওঠে। ২০১৮ সালের পরে সেই দলের কোনও আখ্যান ছিল না, যা ফ্যাসিবাদী শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা কেবল পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল এবং কিছু গুণ্ডা ক্ষমতায় ছিল। তারা তাদের সংগঠিত অপরাধের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছিল। সুতরাং এটি একটি মাফিয়া শাসন ছিল। সুতরাং আমরা কমপক্ষে ৫ বছর মাফিয়া শাসনের অধীনে বাস করেছি এবং তার আগে আরও ৫ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনের অধীনে বাস করেছি।’

তিনি বলেন, ‘তাহলে কী হয়েছিল? যা হওয়ার কথা ছিল তা ঠিক ঘটেছিল এবং সত্যি বলতে গেলে আমরা একে অপরের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো প্রচণ্ড সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ি নাই। হ্যাঁ, আমরা সংস্কারের কিছু আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে জড়িত রয়েছি এবং এখন রাজনৈতিক সহিংসতার সংখ্যা যা এখানে বলেছিলেন সম্ভবত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, তবে তবুও যদি আমি মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের পরে অন্যান্য পরিস্থিতিগুলো বিবেচনা করি, উন্মুক্ত আরব বসন্তের পর থেকে তিনটি দেশে গৃহযুদ্ধ চলছে। আমাদের এখানে তা তুলনামূলকভাবে কম, আমি বলছি না যে এটি হওয়া উচিত, তবে এটি তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যা।’

তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছি। কিছু বাগাড়ম্বর আছে। কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে। এগুলো সবই আমাদের দর কষাকষি বলে আমি বিশ্বাস করি এবং অবশেষে আমরা এমন একটি নির্বাচনে পৌঁছবো এবং এটি হবে একটা লড়াই। আজকাল মানুষের স্বভাব বদলাচ্ছে। আর রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী। আবার, আমি বলছি যে গণতন্ত্র কীভাবে বোঝায় যে আজকাল গণতন্ত্র সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে মারা যায়, লোকেরা নির্বাচিত হচ্ছে, তারা ক্ষমতায় আসছে এবং তারা পরিবর্তন করছে এবং তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে।’

বিষয়:
সেমিনার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
